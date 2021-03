Doctor Strange 2: intesa perfetta tra Cumberbatch e il regista Sam Raimi (Di giovedì 11 marzo 2021) Doctor Strange 2 è in fase di lavorazione e Benedict Cumberbatch, la star principale, ha parlato del suo rapporto con il regista Sam Raimi Continuano le riprese del secondo capitolo di Doctor Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch, l’attore divenuto famoso per aver interpretato il ruolo di Sherlock Holmes in una fortuna serie tv. L’attore inglese è ora impegnato nell’interpretazione di Doctor Strange 2, che sta confermando il suo valore attoriale, aumentando sempre di più il consenso del pubblico. Non si conosce molto della vita privata dell’attore, poiché non possiede alcun profilo social personale, ma notizie sull’attore, in particolare dal set, arrivano puntuali. Non ultima è la notizia ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 11 marzo 2021)2 è in fase di lavorazione e Benedict, la star principale, ha parlato del suo rapporto con ilSamContinuano le riprese del secondo capitolo di, interpretato da Benedict, l’attore divenuto famoso per aver interpretato il ruolo di Sherlock Holmes in una fortuna serie tv. L’attore inglese è ora impegnato nell’interpretazione di2, che sta confermando il suo valore attoriale, aumentando sempre di più il consenso del pubblico. Non si conosce molto della vita privata dell’attore, poiché non possiede alcun profilo social personale, ma notizie sull’attore, in particolare dal set, arrivano puntuali. Non ultima è la notizia ...

Ultime Notizie dalla rete : Doctor Strange Doctor Strange 2: quale sarà il futuro di Wanda? ... il personaggio di Wanda farà il suo ritorno in Doctor Strange in the Multiverse of Madness , sequel del film dedicato allo Stregone Supremo, ciò che non è dato sapere ancora è come e quanto la ...

Kevin Feige sul futuro di Scarlet Witch dopo il finale di WandaVision WandaVision ha chiuso la stagione di debutto con ottimi risultati, e il suo futuro è sempre più legato al prossimo lungometraggio dedicato a Doctor Strange . Cosa possiamo aspettarci quindi? A pochi ...

Doctor Strange 2, Elizabeth Olsen ammette: 'Non capivo il Multiverso prima di WandaVision' Everyeye Cinema Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia: Benedict Cumberbatch parla di Sam Raimi Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia: Benedict Cumberbatch parla di Sam Raimi Benedict Cumberbatch, protagonista di Doctor Strange nel Multiv... - Voto 10 - Notizie sul cinema: film, attori, reg ...

WandaVision: il finale e tutte le sue possibili implicazioni sul futuro del MCU In quest’ottica ricorda moltissimo il Mordo di Doctor Strange, che alla fine del film abbandona il suo ordine con lo scopo di eliminare tutti gli stregoni indegni al mondo. Doctor Strange nel Multiver ...

