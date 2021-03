Cyberpunk 2077 criticato da Elon Musk per la mancanza di macchine a guida autonoma (Di giovedì 11 marzo 2021) Anche se le macchine a guida autonoma nell'universo di Cyberpunk 2077 esistono, Elon Musk ha criticato il modo in cui sono state rappresentate e lo ha fatto in risposta al tweet di CD Projekt RED dedicato alla patch 1.2 che dovrebbe arrivare nella seconda metà di questo mese. Ad esempio, i taxi Delamain del gioco dovrebbero essere a guida autonoma, ma V non appena entra in uno dei veicoli deve prendere in mano il volante. Considerando che i veicoli in Cyberpunk 2077 hanno qualche problema con il traffico a causa anche dei parcheggi che creano code infinite, è forse meglio che l'IA del gioco non possa controllare un veicolo mentre V si trova al suo interno. Per quanto riguarda l'altra ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 11 marzo 2021) Anche se lenell'universo diesistono,hail modo in cui sono state rappresentate e lo ha fatto in risposta al tweet di CD Projekt RED dedicato alla patch 1.2 che dovrebbe arrivare nella seconda metà di questo mese. Ad esempio, i taxi Delamain del gioco dovrebbero essere a, ma V non appena entra in uno dei veicoli deve prendere in mano il volante. Considerando che i veicoli inhanno qualche problema con il traffico a causa anche dei parcheggi che creano code infinite, è forse meglio che l'IA del gioco non possa controllare un veicolo mentre V si trova al suo interno. Per quanto riguarda l'altra ...

