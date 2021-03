Covid, regioni verso il cambio di colore: una in zona rossa (Di giovedì 11 marzo 2021) Cristina Martelli Come al solito, a metà settimana inizia già a prendere forma la geografia delle fasce di rischio con i cambi di colore previsti per il lunedì. In anticipo rispetto al report sul monitoraggio settimanale, l’Istituto Superiore di Sanità ha già comunicato alla Regione Piemonte che l’Rt è salito a 1,41; un dato che fa scattare Improntaunika.it - Upday News. Leggi su improntaunika (Di giovedì 11 marzo 2021) Cristina Martelli Come al solito, a metà settimana inizia già a prendere forma la geografia delle fasce di rischio con i cambi diprevisti per il lunedì. In anticipo rispetto al report sul monitoraggio settimanale, l’Istituto Superiore di Sanità ha già comunicato alla Regione Piemonte che l’Rt è salito a 1,41; un dato che fa scattare Improntaunika.it - Upday News.

Ultime Notizie dalla rete : Covid regioni Covid: Rt Piemonte 1,41, regione verso zona rossa "Per quanto riguarda la classificazione siamo sul filo del rasoio tra arancione e rosso, come molte altre regioni, risetto ai numeri". Lo dice il Presidente del Veneto Luca Zaia, ricordando che la ...

Lo immaginavate, no? Il virus fa bene al Tap ...della Regione Puglia" che prevede l'obbligo di quarantena per chi proviene da altre regioni. ... al fine di attenuare il rischio di propagazione del contagio dal Covid - 19 attraverso l'attività posta ...

Covid, come cambiano i colori delle Regioni: Lombardia e Piemonte verso la zona rossa Il Sole 24 ORE Vaccini-scuola: “Liguria ultima in classifica in Italia” Dall’ufficio stampa di Codacons Liguria riceviamo e pubblichiamo. Pesanti ritardi nella vaccinazione anti-Covid al personale scolastico che creano discriminazioni tra docenti e ...

Piano vaccinale covid, bozza: novità anti-furbetti (Adnkronos) - Svolta 'anti-furbetti' nella bozza del nuovo piano vaccinale covid che sarà analizzata oggi in Conferenza delle Regioni e in Unificata. E non solo. Individuate 5 categorie che hanno la..

"Per quanto riguarda la classificazione siamo sul filo del rasoio tra arancione e rosso, come molte altre, risetto ai numeri". Lo dice il Presidente del Veneto Luca Zaia, ricordando che la ......della Regione Puglia" che prevede l'obbligo di quarantena per chi proviene da altre. ... al fine di attenuare il rischio di propagazione del contagio dal- 19 attraverso l'attività posta ...Dall'ufficio stampa di Codacons Liguria riceviamo e pubblichiamo. Pesanti ritardi nella vaccinazione anti-Covid al personale scolastico che creano discriminazioni tra docenti e ...(Adnkronos) - Svolta 'anti-furbetti' nella bozza del nuovo piano vaccinale covid che sarà analizzata oggi in Conferenza delle Regioni e in Unificata. E non solo. Individuate 5 categorie che hanno la..