Covid | in Sicilia 672 nuovi positivi e 18 decessi

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca… - Agenzia_Ansa : Il sindaco e la Giunta di Corleone tra i furbetti del vaccino. Si sono vaccinati pur non rientrando tra le categori… - Loredan88341499 : RT @pelosinelcuore: #Sicilia #cinisi LA LORO PADRONA È MORTA DI COVID E NON AVEVA FIGLI, LORO 3 SONO RIMASTI SOLI E IL COMUNE LI STA METTEN… - Catia68400139 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca dello… - siciliafeed : #Sicilia, il presidente #Musumeci si dice preoccupato per i #vaccini. 'Lockdown a Pasqua? Dopo, una ripresa gradual… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sicilia

This website uses cookies to provide you with the best browsing experience. Find out more or adjust your settings . Accetta Panoramica privacy Cookie strettamente necessari Powered by GDPR plugin ......somministrazione di dosi appartenenti a un altro lotto (ABV2856) del vaccino AstraZeneca anti... sarebbe stato registrato in. Un militare in servizio ad Augusta (Sr), , 43 anni, ...Intanto in Sicilia occhi puntati su due decessi ... sicurezza chiari e rigorosi per l'approvazione di qualsiasi nuovo medicinale, compreso il vaccino Covid-19 Astrazeneca. La sicurezza del vaccino è ...Palermo, 11 mar. (Adnkronos) - Sono 672 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia. E 23.638 i tamponi processati, con una incidenza di positivi intorno al 2,8%, stabile rispetto a ieri. I decessi sono st ...