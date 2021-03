Covid | fonti Lega | ' rimborsi rapidi e eventuali chiusure mirate e non improvvise' **

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : **Covid fonti

Agenzia ANSA

Dal Coni ai Dpcm con le misure anti -. Giuseppe Conte fu quotidianamente e duramente ...normativa generale può essere inserita in decreti - legge e le integrazioni puntuali lasciate alle...Le nuove misure per il contrasto al contagio dasaranno decise - e annunciate - con anticipo rispetto alla loro entrata in vigore . Lo spieganodi governo, secondo le quali è dunque assai ...LA STAGIONE AL REAL AVERSA E LE FONTI D’ISPIRAZIONE. Orgoglio della comunità casalucese, si è soffermato sull’importanza del giocare con la maglia di una città che lo ha visto crescere: “Innanzitutto ...Le nuove misure per il contrasto al contagio da Covid saranno decise – e annunciate – con anticipo rispetto alla loro entrata in vigore. Lo spiegano fonti di governo, secondo le quali è dunque assai d ...