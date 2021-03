Covid, emergenza sangue: dal Cardarelli appello ai donatori (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Se avete tra i 18 e i 60 anni e siete in buona salute, vi preghiamo, venite a donare il sangue”. E’ il drammatico appello che si leva dal Centro Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera Cardarelli di Napoli. Un appello rilanciato dalla Direzione Strategica per voce del direttore generale Giuseppe Longo. “Il timore del contagio – spiega – si è frapposto come un freno allo slancio di molti a donare. Purtroppo la carenza di sangue è già di per sé un problema, al di là della pandemia. Siamo però ora ad un punto oltre il quale l’allarme potrebbe diventare un dramma. Per questo facciamo appello alla generosità dei cittadini, affinché’ vengano a donare. Il gesto di ciascuno può fare la differenza”. “Il nostro Centro Trasfusionale – ricorda il direttore sanitario ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Se avete tra i 18 e i 60 anni e siete in buona salute, vi preghiamo, venite a donare il”. E’ il drammaticoche si leva dal Centro Trasfusionale dell’Azienda Ospedalieradi Napoli. Unrilanciato dalla Direzione Strategica per voce del direttore generale Giuseppe Longo. “Il timore del contagio – spiega – si è frapposto come un freno allo slancio di molti a donare. Purtroppo la carenza diè già di per sé un problema, al di là della pandemia. Siamo però ora ad un punto oltre il quale l’allarme potrebbe diventare un dramma. Per questo facciamoalla generosità dei cittadini, affinché’ vengano a donare. Il gesto di ciascuno può fare la differenza”. “Il nostro Centro Trasfusionale – ricorda il direttore sanitario ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid emergenza Covid - 19, 684mila vaccini Astrazeneca distribuiti dalla Difesa ... guidato da Lorenzo Guerini, è stato predisposto dal Comando Operativo di Vertice Interforze della Difesa in stretta cooperazione con la struttura commissariale per l'emergenza Coronavirus. 11 marzo ...

Covid: infermiere Bologna, la gente non ci sostiene più È la testimonianza all'ANSA di Andrea Finelli, infermiere esperto dell'area emergenza dell'ospedale ... anche i colleghi sulle ambulanze, che arrivano con Covid persone sempre più giovani". I ...

Covid: emergenza sangue, dal Cardarelli appello ai donatori

L’EMA ha raccomandato il vaccino di Johnson & Johnson Ora si attende l'autorizzazione da parte della Commissione Europea, ma occorrerà qualche settimana per avere le prime dosi ...

