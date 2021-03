Covid, Adriano Galliani ricoverato in ospedale (Di giovedì 11 marzo 2021) Adriano Galliani è stato ricoverato in ospedale a causa del Covid-19. Lo riferisce Libero, che specifica che il ricovero è in via precauzionale, come già accaduto a Silvio Berlusconi. Il Monza il 27 febbraio aveva annunciato la positività del proprio amministratore delegato al virus. Una decisione quindi legata ad un monitoraggio più accurato delle condizioni del dirigente 76enne. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021)è statoina causa del-19. Lo riferisce Libero, che specifica che il ricovero è in via precauzionale, come già accaduto a Silvio Berlusconi. Il Monza il 27 febbraio aveva annunciato la positività del proprio amministratore delegato al virus. Una decisione quindi legata ad un monitoraggio più accurato delle condizioni del dirigente 76enne. SportFace.

