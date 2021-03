Covid-19, Andreoni (Simit): “Pensare ad un lockdown nazionale per due settimane” (Di giovedì 11 marzo 2021) “Io credo che in questo momento bisogna Pensare a un lockdown nazionale per raffreddare, in maniera seria, per alcune settimane la circolazione del virus e per cominciare a fare una campagna vaccinale in una situazione diversa da quella attuale“. Lo ha detto Massimo Andreoni, direttore scientifico Simit (Società italiana malattie infettive), ad Agorà su Rai L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 marzo 2021) “Io credo che in questo momento bisognaa unper raffreddare, in maniera seria, per alcunela circolazione del virus e per cominciare a fare una campagna vaccinale in una situazione diversa da quella attuale“. Lo ha detto Massimo, direttore scientifico(Società italiana malattie infettive), ad Agorà su Rai L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Covid Andreoni Covid, Andreoni: pensare a un vero lockdown nazionale di 15 giorni Lo ha detto Massimo Andreoni, direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive Università Tor Vergata di Roma, intervenendo ad Agorà, Rai 3.

Covid,Andreoni:Colpiti di più i giovani 9.10 Covid,Andreoni:Colpiti di più i giovani Uno dei fenomeni legato alle varianti del Covid - 19 è che "sono colpiti di più i giovani, si ricoverano molto di più e hanno anche manifestazioni più gravi". ...

Covid, Andreoni: "Vaccinati positivi fenomeno da tenere sotto controllo" Adnkronos Covid, Andreoni: ‘Iniziare a pensare a un lockdown nazionale’ Il professore Massimo Andreoni – direttore scientifico della Società italiana di Malattie Infettive e Tropicali e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma – durante la ...

C'è la data del "grande picco". La profezia choc sui contagiati Da una parte il sottosegretario Pierpaolo Sileri non ritiene utile chiudere tutta Italia per diverse settimane, dall'altra il professor Massimo Andreoni sostiene la necessità di un pugno duro per ...

