Classifica Coppa del Mondo biathlon 2021: Johannes Boe vince la graduatoria delle sprint (Di giovedì 11 marzo 2021) Al termine della sprint di Nove Mesto II è stata ridisegnata anche la Classifica della Coppa del Mondo maschile di biathlon: mancano quattro gare alla fine della stagione, e dato che ne sono state disputate 22, nella graduatoria generale finale verranno scartati i quattro peggiori risultati di ciascun atleta. Mancano queste quattro gare alla fine della stagione: pursuit a Nove Mesto II e sprint, pursuit e mass start ad Oestersund. Di seguito la Classifica generale della Coppa del Mondo 2021 di biathlon maschile al netto degli scarti dopo la sprint di Nove Mesto II. Johannes Thingnes Boe (Norvegia) conquista aritmeticamente la Coppa di ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) Al termine delladi Nove Mesto II è stata ridisegnata anche ladelladelmaschile di: mancano quattro gare alla fine della stagione, e dato che ne sono state disputate 22, nellagenerale finale verranno scartati i quattro peggiori risultati di ciascun atleta. Mancano queste quattro gare alla fine della stagione: pursuit a Nove Mesto II e, pursuit e mass start ad Oestersund. Di seguito lagenerale delladeldimaschile al netto degli scarti dopo ladi Nove Mesto II.Thingnes Boe (Norvegia) conquista aritmeticamente ladi ...

