Canzone Segreta | Serena Rossi svela i 7 super ospiti della prima puntata

(Di giovedì 11 marzo 2021) , che andrà in onda venerdì 12 marzo 2021. "Sono emozionatissima, non vedo l'ora di iniziare!". Entusiasmo alle stelle per, al timone del nuovo programma di Rai Uno. Ladello show andrà in onda domani, venerdì 12 marzo

Serena Rossi da venerdì conduce '' su Rai Uno. L'atteso programma dell'attrice e cantante protagonista di fiction di successo arriva in tv in cinque prime serate. Ospiti illustri si alterneranno nel corso delle puntate:...ROMA - Con un occhio a 'Serata d'onore' e uno a 'Carramba, che sorpresa!', arriva su Raiuno '', il nuovo programma del venerdì sera di Raiuno a cavallo tra musica ed emozioni. Il direttore di Raiuno Stefano Coletta ha deciso di affidarlo a Serena Rossi (fresca del successo di '...Canzone Segreta è il nuovo show emotainment di Rai1 in onda da venerdì 12 marzo in prima serata, prodotto in collaborazione con Blu Yazmine. Alla conduzione Serena Rossi, artista tra le più amate nel ...Serena Rossi da venerdì conduce "Canzone Segreta" su Rai Uno. L'atteso programma dell'attrice e cantante protagonista di fiction di successo arriva in tv in cinque prime serate. Ospiti illustri si alt ...