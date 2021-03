Bloccate le dosi del lotto, autorità caute in Italia e Ue, dove arriva l'ok a J&J (Di giovedì 11 marzo 2021) Sta diventando un caso internazionale l'allarme intorno al vaccino AstraZeneca, dopo che la Danimarca ne ha sospeso l'uso in via precauzionale in seguito ad alcuni problemi di circolazione in persone ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 11 marzo 2021) Sta diventando un caso internazionale l'allarme intorno al vaccino AstraZeneca, dopo che la Danimarca ne ha sospeso l'uso in via precauzionale in seguito ad alcuni problemi di circolazione in persone ...

Advertising

FernandaVigagni : TRANQUILLI SONO SICURI ...?????? E' SOLO UN PROBLEMA DI LETTO ???????????????????????? Anche nelle Marche bloccato un lotto di 16… - s_tamburini : Caso Astrazeneca, Giani: 'Sospendiamo l'uso delle dosi bloccate dall'Aifa' - infoitinterno : «Casi gravi dopo la somministrazione» Stop dell'Aifa per un lotto Astrazeneca, nelle Marche bloccate 1.600 dosi - CronacheMc : L'Agenzia del farmaco ha vietato l'utilizzo in tutta Italia in via precauzionale: «Stiamo effettuando tutte le... - MMoscadelli : RT @iltirreno: Astrazeneca, lotto bloccato dall'Aifa. Giani: 'Stop temporaneo a quelle dosi' -