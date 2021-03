Belotti, è la fine di un incubo: il Toro riabbraccia il suo capitano (Di giovedì 11 marzo 2021) Andrea Belotti è tornato negativo dopo il Covid - 19. L'incubo è finito, il Gallo se l'è lasciato alle spalle: l'Asl Città di Torino ha comunicato la notizia al club e al diretto interessato poco dopo ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 11 marzo 2021) Andreaè tornato negativo dopo il Covid - 19. L'è finito, il Gallo se l'è lasciato alle spalle: l'Asl Città di Torino ha comunicato la notizia al club e al diretto interessato poco dopo ...

