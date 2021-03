Arrivano nuvole | qualche leggera pioggia e deboli nevicate in quota

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il Centro Meteo Lombardo ci illustra che tempo farà a Bergamo e in provincia con il bollettino curato da Ivan Malaspina. ANALISI GENERALE L’approfondirsi di una circolazione ciclonica tra Regno Unito e Scandinavia sta determinando un’intensificazione delle correnti occidentali su tutta l’Europa, con la tendenza dell’alta pressione ad abbassarsi di latitudine. Ci aspettiamo pertanto per i prossimi giorni un parziale coinvolgimento anche della Lombardia da parte delle perturbazioni che scorreranno a nord delle Alpi. Una di queste è attesa nella serata di giovedì a ridosso dell’arco alpino con effetti anche nella giornata di venerdì, mentre una seconda raggiungerà le Alpi nella tarda serata di sabato. Nel corso dei prossimi giorni le temperature non subiranno grandi variazioni e le oscillazioni saranno prevalentemente influenzate dal livello di copertura nuvolosa. Giovedì 11 marzo ...

Il passaggio di una debole perturbazione proveniente dal nord Europa determina l'attivazione di umide correnti meridionali, responsabili di molte nubi e qualche fenomeno. Queste, nel dettaglio, le ...Piogge e temporali, in particolare nelle zone centrali e in espansione a Sud e verso il Nord, nella prima parte della settimana. Martedì è atteso un vortice sulla Sardegna e forti precipitazioni su La ...MOLISE - L'alta pressione cede, nubi in aumento ma con basso rischio di qualche pioggia. Quindi, oggi venerdì 5 marzo, nuvolosità ...