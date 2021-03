Amore, tra partner non serve essere anche migliori amici (Di giovedì 11 marzo 2021) In Amore e nelle relazioni, ultimamente ho notato un certo trend verbale condiviso da amici, conoscenti e influencer adulti quando parlano del loro amato. Tale fenomeno si presenta tutto l'anno, ma emerge puntualmente intorno a San Valentino. Senza dubbio l'hai visto in innumerevoli didascalie di Instagram, e forse l'hai scritto pure tu. Mediamente suona così: «Buon San Valentino al mio partner e MIGLIORE AMICO da 3,5 anni» «Il mio MIGLIOR AMICO mi ha chiesto di sposarlo e ho detto SÌ» «Non vedo l'ora di sposare il mio MIGLIOR AMICO tra 932 giorni!!» e vale anche al femminile Questo tipo di retorica è diventata così onnipresente che non sarebbe fuori luogo su adesivi per paraurti, magliette e tazze di TJ Maxx. E forse hai anche condiviso la stessa confusione che ho io, quando mi chiedo ( voce da ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 11 marzo 2021) Ine nelle relazioni, ultimamente ho notato un certo trend verbale condiviso da, conoscenti e influencer adulti quando parlano del loro amato. Tale fenomeno si presenta tutto l'anno, ma emerge puntualmente intorno a San Valentino. Senza dubbio l'hai visto in innumerevoli didascalie di Instagram, e forse l'hai scritto pure tu. Mediamente suona così: «Buon San Valentino al mioe MIGLIORE AMICO da 3,5 anni» «Il mio MIGLIOR AMICO mi ha chiesto di sposarlo e ho detto SÌ» «Non vedo l'ora di sposare il mio MIGLIOR AMICO tra 932 giorni!!» e valeal femminile Questo tipo di retorica è diventata così onnipresente che non sarebbe fuori luogo su adesivi per paraurti, magliette e tazze di TJ Maxx. E forse haicondiviso la stessa confusione che ho io, quando mi chiedo ( voce da ...

