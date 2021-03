Alessandro Venturelli | Stefano Barilli scomparsi e avvistati insieme | non si conoscevano

Advertising

Corriere : Soldi, sospetti e il mistero della foto insieme: la fuga parallela dei due ventenni em... - ilgiornale : Alessandro Venturelli e Stefano Barilli sono spariti a circa due mesi di distanza l'uno dall'altro. Non si conoscev… - Unf_Tweet : - zazoomblog : Alessandro Venturelli e Stefano Barilli scomparsi nel nulla: ricompaiono nella stessa foto c’è una setta di mezzo?… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Il primo si è allontanato lo scorso 5 dicembre da Sassuolo, nel Modenese, mentre del secondo, piacentino, non si hanno notizi… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Venturelli

Sembrerebbe esserci un filo rosso che collega la scomparsa di due ventenni emiliani,e Stefano Barilli, spariti nel nulla a distanza di soli due mesi l'uno dall'altro e con modalità simili. Sebbene vivessero in città diverse, e apparantemente non vi fosse alcun ...Cos'è successo a Stefano Barilli e, i due giovani scomparsi di cui ha parlato anche Chi l'ha visto, e che sembrano avere qualcosa in comune? Una foto, che li ritrarrebbe insieme, ha scatenato commenti e misteri ...Stefano Barilli, 23 anni, di Piacenza in una foto di qualche anno fa. Alessandro Venturelli, 20 anni, perito elettronico. Stefano Barilli ai tempi della Superiori ...Alessandro Venturelli e Stefano Barilli sono spariti a circa due mesi di distanza l'uno dall'altro. Non si conoscevano ma sono stati avvistati insieme ...