Abusi su bambini, maltrattati e costretti a mangiare cibo dei cani: condannata una 80enne (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono stati sette lunghi anni di Abusi su sei bambini, impartiti periodicamente. Presi a calci e pugni, bruciati sui fornelli e costretti a vivere di avanzi e cibo per cani. L'autrice delle atrocità è Frances Forsyth, il cui arresto è stato convalidato pochi giorni fa. I fatti risalgono agli anni tra il 1973 e il 1980 e la Forsyth, oggi ottantenne, ha offerto collaborazione alle autorità, accettando le piene responsabilità delle sue azioni. Sette anni di Abusi su sei bambini La maggior parte della ricostruzione di quei terribili 7 anni è stata offerta direttamente da Frances Forsyth, responsabile assieme all'allora marito Brian McKernan. Il giudice si è trovato davanti un'anziana di 80 anni, mentre all'epoca dei fatti ne aveva 30. Secondo quanto si apprende dal ...

