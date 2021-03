WhatsApp, chiamate e videochiamate anche da desktop (su Pc e Mac): tutte le novità (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un motivo in più per usare WhatsApp anche da computer . L'app di messaggistica di proprietà di Facebook ha annunciato la possibilità di chiamate e videochiamate direttamente da desktop , così da ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un motivo in più per usareda computer . L'app di messaggistica di proprietà di Facebook ha annunciato la possibilità die videodirettamente da, così da ...

Advertising

Ale_235 : Quello che mi fa innervosire è che son tutti con la pressa al ?? mail su mail, WhatsApp e chiamate e poi quando serv… - marcoalberti84 : #WhatsApp aggiunge le chiamate vocali e video per desktop ??? - Teti_Nereide : RT @M49liberorso: Perché li chiamate furbetti e non pezzi di M ? #10marzo - M49liberorso : Perché li chiamate furbetti e non pezzi di M ? #10marzo - massjx : Tuittaroli mi stanno arrivando messaggi con codici di attivazione #WhatsApp e chiamate dal Regno Unito. Non ho acce… -