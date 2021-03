Vittorio Colao: “La banda ultralarga è una priorità” (Di mercoledì 10 marzo 2021) La digitalizzazione non è un punto di arrivo, bensì un punto di partenza. Un fattore abilitante per ridurre il divario digitale. E favorire occupazione e crescita economica. E mai come ora tiene banco il dibattito su come l’impatto della tecnologia, che, di fatto, ha già cambiato il nostro presente, potrà rivoluzionare il nostro futuro. Migliorandolo. “Non possiamo permetterci anni di ritardo Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 10 marzo 2021) La digitalizzazione non è un punto di arrivo, bensì un punto di partenza. Un fattore abilitante per ridurre il divario digitale. E favorire occupazione e crescita economica. E mai come ora tiene banco il dibattito su come l’impatto della tecnologia, che, di fatto, ha già cambiato il nostro presente, potrà rivoluzionare il nostro futuro. Migliorandolo. “Non possiamo permetterci anni di ritardo

Advertising

FabianaMagaz : RT @anna_gaudenzi: Ricchissimo il programma della #MDW21. Ci sarà anche il ministro Vittorio Colao @vitt61 e si partirà dai diritti digital… - startzai : RT @sharuclad: Vittorio Colao (ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale): «L’Italia ha grandissime eccellenze, ma a… - sharuclad : Vittorio Colao (ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale): «L’Italia ha grandissime eccelle… - anna_gaudenzi : Ricchissimo il programma della #MDW21. Ci sarà anche il ministro Vittorio Colao @vitt61 e si partirà dai diritti di… - Michele_Arnese : 'È inaccettabile che in alcune aree ci sia il 90% di scuole connesse, in altre il 60%', dice il ministro per l’Inno… -