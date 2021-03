"Un podcast per trasformare l'attualità in romanzo". Su Huffpost arriva La versione di Greco" (Di mercoledì 10 marzo 2021) Venti minuti di informazione accurata e approfondita sull’argomento di cui tutti parlano. In un formato podcast che vuole essere un “esperimento a cavallo tra inchiesta e attualità da un lato, e racconto e romanzo popolare dall’altro”. Questo è La versione di Greco, una nuova serie di podcast settimanali firmati per Huffpost da Gerardo Greco, giornalista radiotelevisivo con un passato da corrispondente, conduttore, direttore di Giornale Radio Rai e Rai Radio 1. Il presente lo vede saltare a bordo di una testata completamente digitale come Huffpost, con un prodotto pensato per essere condiviso sui social ma essere fruito e “goduto” nei tempi più lenti che la pandemia ci ha consegnato. A partire da domani, 11 marzo, una nuova puntata ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Venti minuti di informazione accurata e approfondita sull’argomento di cui tutti parlano. In un formatoche vuole essere un “esperimento a cavallo tra inchiesta eda un lato, e racconto epopolare dall’altro”. Questo è Ladi, una nuova serie disettimanali firmati perda Gerardo, giornalista radiotelevisivo con un passato da corrispondente, conduttore, direttore di Giornale Radio Rai e Rai Radio 1. Il presente lo vede saltare a bordo di una testata completamente digitale come, con un prodotto pensato per essere condiviso sui social ma essere fruito e “goduto” nei tempi più lenti che la pandemia ci ha consegnato. A partire da domani, 11 marzo, una nuova puntata ...

