Un attacco hacker ha paralizzato un ospedale francese

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Unransomware – cioè un malware che limita l’accesso ai dispositivi che infetta, per lo sblocco dei quali richiede riscatti in denaro – ha colpito l’di Oloron-Sainte-Marie, nel sud-ovest della Francia, paralizzandone i sistemi. Glihanno chiesto una somma di 50mila dollari, da pagare in bitcoin. Il virus è stato scoperto lunedì 8 marzo dal personale tecnico informatico dell’, che ha immediatamente messo offline parte della rete della struttura ospedaliera per arginare la diffusione dell’infezione. “Abbiamo reagito il più rapidamente possibile. Questo virus è di tipo ransomware: glientrano nel sistema informatico dell’e crittografano tutti i dati rendendoli illeggibili per i nostri servizi. Poi arriva una richiesta di riscatto in cambio ...