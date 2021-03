Traffico Roma del 10-03-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 marzo 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sulla Salaria dove a causa dei lavori in corso non si escludono disagi maggiori altra Settebagni e Monterotondo In entrambe le direzioni in prossimità del Nomentano continua la chiusura di Corso Trieste per provvedere al taglio di un albero tra Piazza Trasimeno e via Chiana in tutti e due i sensi di marcia ancora per lavori di potatura fino al 22 aprile sono possibili difficoltà alla circolazione chiusure temporanee su viale delle Province tra piazza Bologna e Piazzale delle Province In entrambe le direzioni al Aurelio da questa mattina continua il divieto di ...