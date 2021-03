Street art, con “Red Zone” un ponte immaginario tra Pompei e Marte (Di mercoledì 10 marzo 2021) di Marco Milano A Pompei una zona rossa…a sorpresa. Si tratta infatti di “Red Zone” la nuova opera di Street art di Nello Petrucci in via Plinio nel cuore di Pompei. E quella che a prima vista potrebbe sembrare una provocazione, considerando la posizione a pochi passi dall’ingresso del Parco Archeologico dove ammirare le rovine della Roma antica, è in realtà qualcosa in più. E’ un messaggio attuale e che invita alla riflessione, che ancora una volta l’artista che vive tra Pompei e New York ha voluto realizzare. “Red Zone” è un esplicito richiamo alla missione Mars 2020 sviluppata dalla Nasa per esplorare il Pianeta Rosso attraverso Perseverance, il robot dalle dimensioni di un’automobile, “ammartato” lo scorso 18 febbraio. E Nello Petrucci, attivista ambientalista, che ha firmato tra ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 marzo 2021) di Marco Milano Auna zona rossa…a sorpresa. Si tratta infatti di “Red” la nuova opera diart di Nello Petrucci in via Plinio nel cuore di. E quella che a prima vista potrebbe sembrare una provocazione, considerando la posizione a pochi passi dall’ingresso del Parco Archeologico dove ammirare le rovine della Roma antica, è in realtà qualcosa in più. E’ un messaggio attuale e che invita alla riflessione, che ancora una volta l’artista che vive trae New York ha voluto realizzare. “Red” è un esplicito richiamo alla missione Mars 2020 sviluppata dalla Nasa per esplorare il Pianeta Rosso attraverso Perseverance, il robot dalle dimensioni di un’automobile, “ammartato” lo scorso 18 febbraio. E Nello Petrucci, attivista ambientalista, che ha firmato tra ...

Advertising

palectric : RT @Streetart_BCN: Street art in Barcelona by Carola Bagnato #streetart #urbanart #graffiti - DanielaPadelli : La street art contro l’industria della moda: Futura fa ricorso contro la North Face - fisco24_info : Borse europee prendono fiato. A Milano occhi puntati su Moncler e Leonardo: Wall Street ha chiuso in forte rialzo,… - giocarmon : Leggi gratis tante anteprime dei 7 libri di Street Art che hanno fatto conoscere quella Italiana nel mondo, Link:… - robyeyli : RT @Annalisa3073: Street Art a Casablanca, Marocco ???????? -