Servizio sperimentale di assistenza e pronto intervento hardware e software per i ragazzi in Dad (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un filo diretto con il Comune per dare ai ragazzi e alle famiglie un supporto per superare i problemi tecnici legati alla didattica a distanza. Debutta domani, giovedì 11 marzo, il nuovo Servizio ... Leggi su riminitoday (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un filo diretto con il Comune per dare aie alle famiglie un supporto per superare i problemi tecnici legati alla didattica a distanza. Debutta domani, giovedì 11 marzo, il nuovo...

gaiaitaliacom : Studenti connessi: al via il servizio sperimentale di assistenza e pronto intervento hardware e software per i raga… - gaiaitaliacom : Studenti connessi: al via il servizio sperimentale di assistenza e pronto intervento hardware e software per i raga… - bolognanewsgaia : Studenti connessi: al via il servizio sperimentale di assistenza e pronto intervento hardware e software per i raga… - rimininewsgaia : Studenti connessi: al via il servizio sperimentale di assistenza e pronto intervento hardware e software per i raga… - comunerimini : #Rimini #ServiziEducativi Un filo diretto con il Comune per dare ai ragazzi e alle famiglie un supporto per superar… -