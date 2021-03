Scuola, il 58% degli edifici non ha l'agibilità. Permane il divario tra Nord e Sud (Di mercoledì 10 marzo 2021) Circa il 58% delle scuole non ha certificazioni base come l’agibilità. Ricade in aerea sismica 1 e 2 il 4% delle scuole, di cui solo poco più del 30% è costruito con la tecnica antisismica, mentre più dell?87% degli edifici è sotto la classe energetica C. I dati sono emersi dall’analisi effettuata su un campione di 6.156 edifici in 87 comuni capoluogo di provincia, frequentati da circa 1,2 milioni di studenti, fotografata nel rapporto ‘Ecosistema Scuola 2021’ (dati 2019) di Legambiente. Dalla rilevazione emerge anche che non è stato ancora bonificato l’amianto in 145 edifici (in gran parte al Nord) di quelli oggetto d’indagine, frequentati ogni giorno da 28.500 studenti. La metà delle scuole non ha impianti per lo sport e solo il 55% circa ha la mensa scolastica. Dati ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Circa il 58% delle scuole non ha certificazioni base come l’. Ricade in aerea sismica 1 e 2 il 4% delle scuole, di cui solo poco più del 30% è costruito con la tecnica antisismica, mentre più dell?87%è sotto la classe energetica C. I dati sono emersi dall’analisi effettuata su un campione di 6.156in 87 comuni capoluogo di provincia, frequentati da circa 1,2 milioni di studenti, fotografata nel rapporto ‘Ecosistema2021’ (dati 2019) di Legambiente. Dalla rilevazione emerge anche che non è stato ancora bonificato l’amianto in 145(in gran parte al) di quelli oggetto d’indagine, frequentati ogni giorno da 28.500 studenti. La metà delle scuole non ha impianti per lo sport e solo il 55% circa ha la mensa scolastica. Dati ...

