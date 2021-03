Quando mi vaccino? Questo sito calcola la possibile data di vaccinazione: ecco come funziona (Di mercoledì 10 marzo 2021) Obiettivo del nuovo esecutivo Draghi? Accelerare la campagna di vaccinazione, somministrare più dosi di vaccino al giorno possibili per cercare di sconfiggere il virus (e le sue varianti). E se gli over ’80, i pazienti nelle RSA, il personale sanitario e scolastico, le forze dell’ordine hanno già ottenuto il vaccino, la domanda degli altri italiani in attesa è solo una: Quando sarà il mio turno? Leggi anche: Pasqua 2021 in lockdown? Tutte le (possibili) regole tra coprifuoco anticipato e nuove restrizioni Quando mi vaccino? Il sito che calcola la possibile data di vaccinazione Il sito della startup polacca Omni Calculator ha ideato un calcolatore gratuito (va ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 marzo 2021) Obiettivo del nuovo esecutivo Draghi? Accelerare la campagna di, somministrare più dosi dial giorno possibili per cercare di sconfiggere il virus (e le sue varianti). E se gli over ’80, i pazienti nelle RSA, il personale sanitario e scolastico, le forze dell’ordine hanno già ottenuto il, la domanda degli altri italiani in attesa è solo una:sarà il mio turno? Leggi anche: Pasqua 2021 in lockdown? Tutte le (possibili) regole tra coprifuoco anticipato e nuove restrizionimi? IlcheladiIldella startup polacca Omni Calculator ha ideato untore gratuito (va ...

