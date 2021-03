Pregliasco | “40mila contagi quotidiani | ci potremmo arrivare presto”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) “, lo dicono i modelli matematici. Una situazione che necessita una correzione, serve un giro di vite. Mi rendo conto che crei angosce, ma serve per rendere più efficiente il piano di vaccinazione”. Lorenzoa Cartabianca conferma la preoccupazione degli esperti, virologo Unimi e direttore sanitario dell’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano ripete anche a Bianca Berlinguer quanto aveva spiegato ieri a “Un giorno da pecora”, ipotizzando il picco della terza ondata per la fine di marzo e dove aveva anche suggerito che il coprifuoco anticipato potrebbe rappresentare una misura efficace che scongiurerebbe un nuovo lockdown: “Il lockdown prolungato sarebbe più efficace e rapido ma mi rendo conto anche che ...

Advertising

HuffPostItalia : Fabrizio Pregliasco: 'A fine marzo terza ondata con picco di contagi, anche 40mila al giorno' - Adnkronos : Covid Italia, @preglias: 'Rischiamo 40mila contagi al giorno' #lockdownitalia - antivirusgg : @matteosalvinimi e la @LegaSalvini proprio non riescpono a capire cosa è una curva esponenziale e perchè le chiusur… - Activnews24 : #Covid19, Pregliasco: 'Rischiamo 40mila casi al giorno, servono più restrizioni, anche se non piacciono'. Il virol… - PaolaTacconi : RT @ANotizia: Covid, Pregliasco: «Potremmo addirittura arrivare fino a 40mila casi al giorno» -

Ultime Notizie dalla rete : Pregliasco 40mila

... quando i contagi giornalieri saliranno sopra quota 30mila (al momento siamo tra i 17 e i 20mila, secondo il virologo Fabriziola proiezione sulla spinta delle varianti è sui) sarà ...I modelli per i contagi ci dicono che rischiamo di arrivare anche aal giorno'. E' l'allarme lanciato da Fabrizio, virologo dell'università degli Studi di Milano, ospite a 'Un ...Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, mercoledì 10 marzo 2021. Nel bollettino di ieri registrati 19.749 nuovi contagi e 376 morti covid: record di nuovi in ...“Le restrizioni nel weekend possono aiutare, anche se capisco non piacciono, ma speriamo di essere all’ultimo miglio”. È quanto afferma su Rai Radio1 il noto virologo Fabrizio Pregliasco. “Il lockdown ...