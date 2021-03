(Di mercoledì 10 marzo 2021) Domani sera si giocherà l’andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League e una della gare più interessanti sarà quella tra la banda Mourinho e la truppa di Mamic. Diamo un occhio ai . Quali sono i ? A sorpresa si tratterà del secondo confronto tra le due squadre. L’unico precedente risale al lontano 2008, addirittura quando l’attuale Uefa Europa League si chiamava più romanticamente Coppa Uefa. Le due squadre facevano parte del girone D, dove tra l’altro era presente anche l’Udinese Quell’unico confronto giocato a White Hart Lane fu un festival del gol da part degli inglesi. Finì con un rotondo 4-0 per gli Spurs, con una tripletta di Bent (30?, 33?, 70?) e una rete di Huddlestone. Ilsi qualificò secondo in quel girone, i croati uscirono a testa basa e ultimi con soli tre punti conquistati. L’avventura degli inglesi comunque non durò molto a ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Precedenti Tottenham

Periodico Daily - Notizie

Il Milan, a 10, è la quinta opzione (dopo, Arsenal e Ajax). Shakhtar in altalena - ... Sei ifra Roma e Shakhtar, tutti in Champions League: nel 2006 - 07, all'interno del girone, ......il Lipsia affronta fuori casa in Champions League dall'inizio della scorsa stagione (dopo... è imbattuto nelle20, segnando 52 gol e subendone solo nove. Solo quattro delle 12 ...Leggi e scopri i precedenti Tottenham-Dinamo Zagabria, gara valida per l'andata degli ottavi di finale della Uefa Europa League 20/21.(Milano 10 marzo 2021) - Compito durissimo per i rossoneri, che affrontano l'andata degli ottavi di finale con assenze pesanti: il Manchester United, ...