Advertising

TV7Benevento : Pd: Ferrazza, 'serve una rifondazione democratica' (2)... - TV7Benevento : Pd: Ferrazza, 'serve una rifondazione democratica'... - ferrazza : RT @VitoMancuso: Il vescovo di Reggio Emilia, Massimo Camisasca, ha dichiarato che “Dio si serve del male per la nostra conversione”. È ter… - giuliorm80 : @ferrazza Se so’ accorti che non serve a un cazzo finalmente -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrazza serve

OlbiaNotizie

D'Intino, entrata in campo da alcuni minuti al posto di Stivaletta, al 34 se ne va ebene ... Chieti: Falcocchia,(35 st De Vincentiis), Benedetti , Vukcevic, Cutillo, Galluccio, Di ...... Falcocchia, Di Camillo Giada,, Benedetti, Vukcevic, Cutillo, Galluccio (27 st Carnevale), ... In questi casiil massimo impegno come squadra spingendo ed attaccando tanto. Sul primo gol ...Serve dunque uno scatto di orgoglio. Uno scatto di orgoglio unitario”. Lo scrive su Facebook il senatore Andrea Ferrazzi, capogruppo Pd in commissione Ambiente. “Spero che l’Assemblea di domenica voti ...