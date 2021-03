Party di compleanno con il virus: esplodono i contagi tra gli invitati. E in città è allarme totale (Di mercoledì 10 marzo 2021) FALCONARA - Il Party di compleanno scatena un cluster Covid : decine di infettati tra ragazzini e genitori. E allora non c'è da stupirsi se i contagi a Falconara stanno schizzando alle stelle. Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 10 marzo 2021) FALCONARA - Ildiscatena un cluster Covid : decine di infettati tra ragazzini e genitori. E allora non c'è da stupirsi se ia Falconara stanno schizzando alle stelle.

Advertising

IntoKpopItaly : Il solista Simon Dominic ha rilasciato un brano dal titolo 'Party Forever' in occasione del suo compleanno. - dimple0209 : RT @khh_italia: ( 2021.03.09 ) Simon Dominic - 'Party Forever' è fuori ora? (ps. oggi è il compleanno di Simon!) ?? YouTube (MV): https://… - khh_italia : ( 2021.03.09 ) Tanti auguri @longlivesmdc????? l'emoji di ‘Party Forever’ è ora disponibile per celebrare il complea… - khh_italia : ( 2021.03.09 ) Simon Dominic - 'Party Forever' è fuori ora? (ps. oggi è il compleanno di Simon!) ?? YouTube (MV):… - misshobby : Segnaposto 18 anni in porcellana fredda da Creazioni di Annina - -