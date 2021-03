Myanmar | i social e il tentativo fallito di silenziare le proteste

Leggi su formiche

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Non si ferma la repressione in. La polizia continua a scontrarsi con i manifestanti che protestano contro la giunta militare che ha compiuto il colpo di Stato del 1° febbraio. Hanno perso la vita circa 60 persone, di cui 2 rappresentanti del partito Lega Nazionale per la Democrazia (Nld) della leader Aung San Suu Kyi. Un articolo di Al Jazeera sostiene che Zaw Myat Linn, funzionario di Nld, “è morto in custodia, dopo essere stato arrestato è la seconda figura del partito a morire in detenzione”. I parenti cercano di recuperare il corpo all’ospedale militare. Zaw Myat Linn dirigeva un istituto professionale nella città più grande del. La prima vittima politica di Nld è stata Khin Maung Latt, responsabile della campagna per un parlamentare del partito eletto nel 2020. Un servizio pubblicato dalla testata Irrawaddy sostiene che un ...