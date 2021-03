Moto GP, record per Jack Miller nella seconda sessione in Qatar (Di mercoledì 10 marzo 2021) Si è conclusa col botto la prima giornata dell’ultima sessione di test collettivi della MotoGP, in Qatar. record per Jack Miller con la Ducati con il tempo di 1’53?183. Dietro di lui, le due Yamaha di Fabio Quartararo (+80/1000) e terzo Maverick Vinales (+327/1000), mentre Franco Morbidelli si è posizionato all’undicesimo posto e il suo compagno in Petronas, Valentino Rossi è tredicesimo a 1?435 da Miller e a poco più di 3 decimi da Morbidelli. Per quanto riguarda l’Aprilia, sesto posto per Aleix Espargaro. Nei dieci: 4. Johann Zarco (Ducati Pramac), 5. Pol Espargaro (Honda Hrc), 7. Joan Mir (Suzuki), 8. Alex Rins (suzuki), 9. Francesco Bagnaia (Ducati) e 10. Takaaki Nakagami. Così gli altri italiani: 14. Enea Bastianini (Ducati Esponsorama), migliore dei debuttanti; ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) Si è conclusa col botto la prima giornata dell’ultimadi test collettivi dellaGP, inpercon la Ducati con il tempo di 1’53?183. Dietro di lui, le due Yamaha di Fabio Quartararo (+80/1000) e terzo Maverick Vinales (+327/1000), mentre Franco Morbidelli si è posizionato all’undicesimo posto e il suo compagno in Petronas, Valentino Rossi è tredicesimo a 1?435 dae a poco più di 3 decimi da Morbidelli. Per quanto riguarda l’Aprilia, sesto posto per Aleix Espargaro. Nei dieci: 4. Johann Zarco (Ducati Pramac), 5. Pol Espargaro (Honda Hrc), 7. Joan Mir (Suzuki), 8. Alex Rins (suzuki), 9. Francesco Bagnaia (Ducati) e 10. Takaaki Nakagami. Così gli altri italiani: 14. Enea Bastianini (Ducati Esponsorama), migliore dei debuttanti; ...

