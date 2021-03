Menopausa, niente panico: come viverla al meglio e continuare a essere la versione più bella di sé (Di mercoledì 10 marzo 2021) Negli ultimi anni, anche grazie a celeb che ne hanno parlato, la nebbia (e la vergogna, ebbene sì) intorno alla menopausa si è pian piano diradata. Fino a qualche tempo fa, infatti, a causa della mancanza di discorsi sul tema, la menopausa è stata sempre temuta dalle donne che, specie tra i 40 e i 50 anni, quindi nella fase che la precede (così detta perimenopausa), si sono tormentate e agitate in cerca di una “soluzione” al problema. Il fatto è che non c’è soluzione, perché la menopausa non è un problema ma un dato di fatto accompagnata, certo, da cambiamenti fisici, ma anche da ostacoli mentali da abbattere. What women want? Facile: mantenere una pelle luminosa, una chioma glossy e folta, unghie forti. Perché di cacciare gli artigli non si finisce mai. E poi, sentirsi bene con sé stesse, senza farsi divorare da vampate, adipe e notti insonni. Last but not least, non mettere il cartello Closed alle parti intime. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 10 marzo 2021) Negli ultimi anni, anche grazie a celeb che ne hanno parlato, la nebbia (e la vergogna, ebbene sì) intorno alla menopausa si è pian piano diradata. Fino a qualche tempo fa, infatti, a causa della mancanza di discorsi sul tema, la menopausa è stata sempre temuta dalle donne che, specie tra i 40 e i 50 anni, quindi nella fase che la precede (così detta perimenopausa), si sono tormentate e agitate in cerca di una “soluzione” al problema. Il fatto è che non c’è soluzione, perché la menopausa non è un problema ma un dato di fatto accompagnata, certo, da cambiamenti fisici, ma anche da ostacoli mentali da abbattere. What women want? Facile: mantenere una pelle luminosa, una chioma glossy e folta, unghie forti. Perché di cacciare gli artigli non si finisce mai. E poi, sentirsi bene con sé stesse, senza farsi divorare da vampate, adipe e notti insonni. Last but not least, non mettere il cartello Closed alle parti intime.

danilo85252149 : @lauraboldrini @Coopitalia e anche oggi quanto tenpo perso in niente....invece il ciclo degli sbarchi è sempre in f… - bastbux : RT @bastbux: Ho sognato Orietta Berti, di paillettes vestita, testimonial per la PrEP. Non c'è niente da ridere: la PrEP funziona anche pe… - ciorancore : RT @bastbux: Ho sognato Orietta Berti, di paillettes vestita, testimonial per la PrEP. Non c'è niente da ridere: la PrEP funziona anche pe… - bastbux : Ho sognato Orietta Berti, di paillettes vestita, testimonial per la PrEP. Non c'è niente da ridere: la PrEP funzio… - Valenti40905251 : @Paola72304431 Non ho bisogno di cercare niente sono informatissima su Diletta e l'ho anche conosciuta personalment… -

Ultime Notizie dalla rete : Menopausa niente Guenda Goria e l'endometriosi: "Per tanti mesi ho sottovalutato i miei sintomi attribuendoli allo stress' Mi raccomando a tutte le donne: tenetevi sotto controllo e non sottovalutate mai niente! Non ...e può interessare la donna già alla prima mestruazione (menarca) e accompagnarla fino alla menopausa. In ...

8 marzo: perché festeggiamo La donna è simbolo di un'incessante metamorfosi, come ciclo prima e poi nella menopausa, il ... E quando c'è un dolore, le donne estraggono quella capacità di accudire senza dire niente. Nella ...

«Io, il cancro e un altro giorno da sopravvissuta» L'Espresso Menopausa, niente panico: come viverla al meglio e continuare a essere la versione più bella di sé Ultime notizie: si può sorridere, anzi proprio ridere, di ormoni in modalità flipper, vampate e crisi esistenziali. Se la si prende con la giusta dose di leggerezza e ironia, la menopausa, considerata ...

I semi di lino non aiutano in menopausa Ricorrere ai semi di lino per ridurre gli effetti della menopausa non servirebbe a niente. Lo dice una ricerca americana pubblicata su Menopause dalla Mayo Clinic di Rochester nel Minnesota, che ha pr ...

Mi raccomando a tutte le donne: tenetevi sotto controllo e non sottovalutate mai! Non ...e può interessare la donna già alla prima mestruazione (menarca) e accompagnarla fino alla. In ...La donna è simbolo di un'incessante metamorfosi, come ciclo prima e poi nella, il ... E quando c'è un dolore, le donne estraggono quella capacità di accudire senza dire. Nella ...Ultime notizie: si può sorridere, anzi proprio ridere, di ormoni in modalità flipper, vampate e crisi esistenziali. Se la si prende con la giusta dose di leggerezza e ironia, la menopausa, considerata ...Ricorrere ai semi di lino per ridurre gli effetti della menopausa non servirebbe a niente. Lo dice una ricerca americana pubblicata su Menopause dalla Mayo Clinic di Rochester nel Minnesota, che ha pr ...