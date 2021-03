(Di mercoledì 10 marzo 2021) L'ex calciatore dintus e Fiorentina Marcoha parlato ai microfoni di Tmw, dove ha analizzato l'eliminazione dei bianconeri dcoppa europea: "Quando si parlava del Porto come di una vittima sacrificale, non si pensava al fatto che chi arriva agli ottavi di Champions, ci arriva per meriti e niente è casuale o scontato. L'eliminazione dellantus è un peccato perché avrebbero potuto superare il turno, anche visto come si era messa la partita. Mi dispiace da italiano perché laavrebbe potuto portarciin fondoChampions League. Acquisto di Ronaldo un flop? No, assolutamente. Fin quando la matematica non consegnerà il titolo all'Inter, laal decimo ...

Advertising

ItaSportPress : Marchionni: 'La Juve dovrà puntare lo scudetto fino alla fine. Cristiano Ronaldo...' - - TUTTOJUVE_COM : Marchionni: 'Il colpo CR7 non è un flop, giusto continuare con Pirlo. Scudetto, la Juve deve crederci' - gilnar76 : L’ex #Juve Marchionni: « ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - junews24com : L'ex Juve Marchionni: «Futuro Pirlo? Penso sia giusta una cosa» - -

Ultime Notizie dalla rete : Marchionni Juve

TUTTO mercato WEB

Mentre il Bari incassa in trasferta una vittoria che vale oro (ha vinto 2 - 0 contro laStabia), la partita del Francavilla dura meno di un tempo. La Casertana cala il poker in 40 ...di...Allenatore:. Dove vedere la partita in TV e streaming Il match Avellino - Foggia, valido ... Presentazione della partita Gli irpini, dopo la vittoria esterna contro laStabia, sono al ...L’ex calciatore di Juventus e Fiorentina Marco Marchionni ha parlato ai microfoni di Tmw, dove ha analizzato l’eliminazione dei bianconeri dalla coppa europea: “Quando si parlava del Porto come di una ...Intervistato da TMW, l'ex bianconero Marco Marchionni commenta l'eliminazione subita dalla Juventus per mano del Porto in Champions League: "In Champions non bisogna mai dare niente per scontato.