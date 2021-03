Lotta al Covid, chiusure nel fine settimana e regole più rigide (anche in zona Gialla) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Emergenza coronavirus, le indicazioni del Cts: le possibili modifiche al dpcm del 2 marzo. I numeri dell’epidemia spingono il governo a prendere in considerazione nuove restrizioni. E per questo motivo Draghi ha voluto ascoltare il parere del Cts, che ha suggerito di procedere con la zona rossa nel fine settimana e con un rafforzamento delle misure di contenimento anche in zona Gialla. Resta ora da capire se, come e quando il governo si muoverà. Coronavirus, la situazione epidemiologica Per quanto riguarda la situazione epidemiologica, l’Italia si aggira intorno ai 20.000 casi giornalieri. I decessi continuano ad essere tanti e ogni giorno aumentano in maniera purtroppo significativa. Per questo motivo governo e Cts sembrano orientati a procedere con una nuova stretta sulle ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Emergenza coronavirus, le indicazioni del Cts: le possibili modifiche al dpcm del 2 marzo. I numeri dell’epidemia spingono il governo a prendere in considerazione nuove restrizioni. E per questo motivo Draghi ha voluto ascoltare il parere del Cts, che ha suggerito di procedere con larossa nele con un rafforzamento delle misure di contenimentoin. Resta ora da capire se, come e quando il governo si muoverà. Coronavirus, la situazione epidemiologica Per quanto riguarda la situazione epidemiologica, l’Italia si aggira intorno ai 20.000 casi giornalieri. I decessi continuano ad essere tanti e ogni giorno aumentano in maniera purtroppo significativa. Per questo motivo governo e Cts sembrano orientati a procedere con una nuova stretta sulle ...

