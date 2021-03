La risposta (definitiva) di Elodie agli odiatori del web | VIDEO (Di mercoledì 10 marzo 2021) Elodie 1. odiatori 0. Si potrebbe riassumere così il botta e risposta andato in scena sui social, tra Facebook e Instagram, che ha visto protagonista ancora una volta Elodie Di Patrizi, la star dell’ultimo Festival di Sanremo, questa volta nelle vesti di conduttrice. Elodie è intervenuta in una serie di VIDEO-stories sulla sua pagina Instagram per rispondere alle decine di commenti di hater che le sono piovuti addosso dopo la pubblicazione su Facebook di una sua foto, a 18 anni, durante il suo provino di X-Factor. “Trans”. “Rifatta”. “Guarda che vestiti”, sono alcune delle frasi che hanno colpito di più Elodie, che, attraverso il suo canale ha deciso di rispondere ad uno ad uno in modo diretto e, come di consueto, senza troppi giri di parole. Ecco cos’ha detto: “Sono ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021)1.0. Si potrebbe riassumere così il botta eandato in scena sui social, tra Facebook e Instagram, che ha visto protagonista ancora una voltaDi Patrizi, la star dell’ultimo Festival di Sanremo, questa volta nelle vesti di conduttrice.è intervenuta in una serie di-stories sulla sua pagina Instagram per rispondere alle decine di commenti di hater che le sono piovuti addosso dopo la pubblicazione su Facebook di una sua foto, a 18 anni, durante il suo provino di X-Factor. “Trans”. “Rifatta”. “Guarda che vestiti”, sono alcune delle frasi che hanno colpito di più, che, attraverso il suo canale ha deciso di rispondere ad uno ad uno in modo diretto e, come di consueto, senza troppi giri di parole. Ecco cos’ha detto: “Sono ...

