La bambina che non voleva cantare: stasera in tv la commovente storia di Nada

Chissà cosa avrebbe combinato se avesse voluto! La battuta è tutta sua, di Nada. Così la cantante ha commentato il titolo del film per la tv che va in onda stasera su Raiuno alle 21.25. La bambina che non voleva cantare è la sua storia. O meglio, più che il racconto di come ha scoperto il suo immenso talento, come abbia usato la sua voce per cercare l'amore materno.

La trama

Siamo nella campagna livornese dei primi anni Sessanta. Qui vive la piccola Nada insieme alla sua famiglia: la nonna Mora, la sorella Miria, il babbo Gino. E mamma Viviana. Una donna spesso assente dal loro quotidiano a causa della fortissima depressione di cui soffre da anni. Quando suor Margherita scopre la voce di Nada, la bambina crede di aver trovato il modo ...

