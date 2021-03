Imprese, Pietro Fiocchi: «Penalizzate da troppa burocrazia, il Codice degli appalti va semplificato» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Rivedere il Codice degli appalti in vigore in Italia, semplificandolo in linea con le procedure europee. È una delle urgenze messe in evidenza dall’eurodeputato di FdI-Ecr, Pietro Fiocchi nel corso della plenaria del Parlamento Ue a Bruxelles. Una priorità che l’esponente di FdI ha indicato al Commissario italiano, Paolo Gentiloni, sollecitando anche un suo intervento presso il governo italiano. Meno burocrazia per essere più competitivi «Essere competitivi in tempi di Covid significa accettare una nuova sfida in cui creare efficienza e competitività. Vi sono due punti fondamentali da raggiungere assolutamente se vogliamo avere successo negli investimenti», ha sottolineato Pietro Fiocchi. Il primo è «la rapidità di esecuzione, per cui prima investiamo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Rivedere ilin vigore in Italia, semplificandolo in linea con le procedure europee. È una delle urgenze messe in evidenza dall’eurodeputato di FdI-Ecr,nel corso della plenaria del Parlamento Ue a Bruxelles. Una priorità che l’esponente di FdI ha indicato al Commissario italiano, Paolo Gentiloni, sollecitando anche un suo intervento presso il governo italiano. Menoper essere più competitivi «Essere competitivi in tempi di Covid significa accettare una nuova sfida in cui creare efficienza e competitività. Vi sono due punti fondamentali da raggiungere assolutamente se vogliamo avere successo negli investimenti», ha sottolineato. Il primo è «la rapidità di esecuzione, per cui prima investiamo ...

Advertising

SecolodItalia1 : Imprese, Pietro Fiocchi: «Penalizzate da troppa burocrazia, il Codice degli appalti va semplificato»… - FataMorganaWeb : #Eroe è colui che sa trasformare la narrazione delle proprie imprese in un #canto dell'umanità intera | Alma Mileto… - PiaSorrentino : @bonetti_aless @fattoquotidiano Quindi in pratica i francesi vengono a fare acquisti in Italia come da 40 anni orma… - pietro_busacca : RT @ilfoglio_it: @marattin, presidente della commissione finanze alla Camera ci spiega perché i 3 miliardi stanziati nel 2022 per il cashba… - enricoviolato : RT @Webuild_Group: .@pietrosalini: #Webuild a disposizione per accelerare il piano vaccinale anti #COVID19. Proposta @RegLombardia di este… -