Il motociclista di Ibra: “Voleva guidare e ha insistito per pagare l’autostrada” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Giovedì sera Zlatan Ibrahimovic ha raggiunto l’Ariston con un passaggio in motocicletta. Chiunque è al corrente della versione dello svedese, ma cosa ha da raccontare il motociclista? Il suo nome è Francesco Nocera, ligure e grande tifoso rossonero: ha raccontato a Sky Sport l’incredibile avventura insieme al suo idolo: “Diciamo che ho recuperato la mia vita normale, venerdì invece è stato un giorno particolare: il telefono continuava a suonare“, ha esordito. Per me è stato un flash aver visto un mio idolo, io sono milanista da quando ho 6 anni, non potevo dire di no con buona pace di mia moglie che inizialmente non mi credeva – ha continuato -. C’era l’autostrada bloccata: in Liguria quando c’è un incidente tutto il traffico si ribalta sulla Via Aurelia. Nel pomeriggio decido di uscire in moto, tornando verso casa a Borgio ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) Giovedì sera Zlatanhimovic ha raggiunto l’Ariston con un passaggio in motocicletta. Chiunque è al corrente della versione dello svedese, ma cosa ha da raccontare il? Il suo nome è Francesco Nocera, ligure e grande tifoso rossonero: ha raccontato a Sky Sport l’incredibile avventura insieme al suo idolo: “Diciamo che ho recuperato la mia vita normale, venerdì invece è stato un giorno particolare: il telefono continuava a suonare“, ha esordito. Per me è stato un flash aver visto un mio idolo, io sono milanista da quando ho 6 anni, non potevo dire di no con buona pace di mia moglie che inizialmente non mi credeva – ha continuato -. C’erabloccata: in Liguria quando c’è un incidente tutto il traffico si ribalta sulla Via Aurelia. Nel pomeriggio decido di uscire in moto, tornando verso casa a Borgio ...

