Il lato positivo del lockdown: crollano i furti

Con gli italiani chiusi in casa per il lockdown drastico calo dei furti: secondo i dati Istat quasi 4 colpi su dieci in meno dall'inizio della pandemia Con l'emergenza Covid che fra lockdown e limiti agli spostamenti ha chiuso la gente in casa si è verificato un crollo verticale dei furti in abitazione con i…

Ultime Notizie dalla rete : lato positivo Dayane Mello: l'intervista alla più importante tv brasiliana Riguardo al suo rapporto con Rosalinda Cannavò , la modella ha precisato di non innamorarsi in base al sesso, ma di accettare le cose come vengono, vedendone sempre il lato positivo. La Mello si è ...

Pubblicità, Upa: nel 2021 prevista crescita investimenti del 4% 'La previsione di crescita degli investimenti pubblicitari è un segnale positivo poiché, se ... soprattutto sul lato dei consumi, che hanno segnato nel 2020 una decisa contrazione e che, grazie all'...

Europei indoor, la soddisfazione di Mei: "Bilancio positivo" Il bilancio tracciato dal presidente Fidal Stefano Mei è positivo, non solo per i podi conquistati, ma per il fatto di aver portato una squadra molto giovane alla quale è stata fatta fare esperienza: ...

