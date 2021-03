Firenze, i genitori di Matteo Renzi rinviati a giudizio per bancarotta e fatture false (Di mercoledì 10 marzo 2021) Firenze, 10 mar – Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori di Matteo Renzi, sono stati rinviati a giudizio per l’inchiesta per il fallimento delle cooperative Delivery Service Italia, Europe Service e Marmodiv, che conta in totale 18 imputati. Il legale dei genitori di Matteo Renzi: “Infondatezza” I genitori del leader di Italia Viva Matteo Renzi verranno dunque processati con l’accusa di bancarotta fraudolenta e emissione di fatture false. Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono stati rinviati a giudizio per l’inchiesta per il fallimento delle cooperative Delivery Service ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 10 marzo 2021), 10 mar – Tizianoe Laura Bovoli,di, sono statiper l’inchiesta per il fallimento delle cooperative Delivery Service Italia, Europe Service e Marmodiv, che conta in totale 18 imputati. Il legale deidi: “Infondatezza” Idel leader di Italia Vivaverranno dunque processati con l’accusa difraudolenta e emissione di. Tizianoe Laura Bovoli sono statiper l’inchiesta per il fallimento delle cooperative Delivery Service ...

