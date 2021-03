Emiliano | ordinanza | per barese e tarantino “si devono immediatamente chiudere tutte le scuole” Del presidente della Regione Puglia TESTO

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Di seguito una dichiarazione di Michele: Il, Micheleha rilasciato la seguente dichiarazione: “La collocazione in zona giallami ha indotto a chiedere qualche giorno fa ai miei collaboratori di anticipare le valutazioni che sarebbero state rese al Governo nei prossimi giorni. I dati così ottenuti sono allarmanti per il crescente numero di contagi che ormai rileviamo da giorni. I dati aggiornati ad oggi relativi al flusso aggregatoProtezione civile rappresentano un valore di incidenza settimanale regionale pari a 222 casi per 100.000 ...

Advertising

RTMManduria : Puglia: Ecco l’ordinanza firmata dal Presidente della Regione Michele Emiliano per contenere i contagi della terza … - Trmtv : Puglia. Didattica, assembramenti e locali pubblici: la nuova ordinanza di Emiliano - ruvesi_it : NUOVA ORDINANZA DA EMILIANO: SCUOLE CHIUSE E DIVIETO D’ASPORTO DOPO LE 18 - SassiLive : #coronavirus, ORDINANZA @RegionePuglia “SCUOLE CHIUSE NELLE PROVINCE DI BARI E TARANTO FINO AL 6 APRILE, RESTRIZIO… - Ilikepuglia : Puglia, ordinanza di Emiliano: scuole chiuse e divieto di asporto dopo le 18 -

Ultime Notizie dalla rete : Emiliano ordinanza

Lo prevede un'che sta per essere firmata dal presidente della Regione Vincenzo De Luca. ... Lo scrive su facebook il presidente della Regione Puglia, Michele, rappresentando la ...Lo prevede un'del presidente della Regione Vincenzo De Luca. Si raccomanda alla ... scrive su facebook il presidente Michele, rappresentando la situazione epidemiologica nella ...Nuove misure restrittive erano state annunciate dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano già questo pomeriggio. Ora, però, il governatore ha firmato la nuova ordinanza ...Vietato lo stazionamento all’aperto se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare o convivente, se non per per usufruire di servizi essenzia ...