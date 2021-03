Elisa Isoardi dall’Isola a Cologno Monzese

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 10 marzo 2021)dalla Rai a Mediaset, anche dopo L’Isola dei famosi ItaliaOggi, pagina 20, di Giorgio Ponziano.priva di conduzione di programmi tv, passerà dalla Rai a Mediaset. È salpata per L’Isola dei famosi che su Canale5 prenderà il posto del Grande fratello Vip. Alla conduzione di questa edizione (prima puntata il 15 marzo) vi è Ilary Blasi. Quando tornerà, lanon approderà più in Rai. Dice: «Spero che questa nuova esperienza che sto per incominciare prosegua e che magari ci si riveda su un canale Mediaset. Dalla Rai non sono andata via in malo modo, è che alla fine non ci sono stati i presupposti per fare qualcosa insieme». (…) Francesca Parisella, ex inviata di Matrix (Canale5) e Quarta Repubblica (Rete4), in onda nei week end su Radio2 con In un’ora, sbarca su Rai2 con ...