‘Dove Sono Oggi’, Noemi Ceccacci: “Maria De Filippi è un genio. Beatrice Valli? Faceva la vittima” (Di mercoledì 10 marzo 2021) ‘Dove Sono Oggi’, Noemi Ceccacci di Uomini e Donne: “Beatrice Valli Faceva la ‘vittima’, Maria De Filippi è un genio”, ecco le parole dell’ex corteggiatrice. Sono passati circa 7 anni da quando la giovanissima Noemi Ceccacci scendeva le scale dello studio di Uomini e Donne per Marco Fantini. Bella, dolce e apparentemente molto timida (nell’intervista L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 10 marzo 2021)di Uomini e Donne: “la ‘’,Deè un”, ecco le parole dell’ex corteggiatrice.passati circa 7 anni da quando la giovanissimascendeva le scale dello studio di Uomini e Donne per Marco Fantini. Bella, dolce e apparentemente molto timida (nell’intervista L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Pontifex_it : Un messaggio di fraternità è venuto anche da Erbil, città dove sono stato ricevuto dal Presidente della regione aut… - AlbertoBagnai : Il problema sono quattro ingenui che vivono in una bolla di metano e pensano di essere il sale della Terra, perché… - AnnalisaChirico : “Sono contrario ad un lockdown nazionale. È ora di pensare a riaprire i ristoranti la sera dove possibile”, così il… - apavo75 : RT @NatMarmo: In questo primo anno di Covid dove sono state le sardine? - PeterMarcias : RT @TobrukBruno: @SandroNivola Caro Alessandro In Sardegna e soprattutto a Orani, siamo preoccupati per il destino dei cavalli di Tziu Ti… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Dove Sono Vaccini, Johnson & Johnson: «Non ha bisogno di richiamo, è un grande vantaggio. E funziona con le varianti» Corriere della Sera