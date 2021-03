Diretto a Milano in treno | 53enne ricercato finisce in manette

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Un cittadino del Ghana di 53 anni è stato arrestato dagli Agenti della Polizia Ferroviaria di Bergamo, perchéper reati inerenti il possesso di stupefacenti. I Poliziotti, impegnati nel servizio di controllo ai viaggiatori in arrivo e partenza dalla stazione di Bergamo, hanno identificato uno straniero intento a salire su un. Dal controllo in Banca Dati è emerso che l’uomo eraa seguito di un provvedimento emesso dalla Corte d’ Appello di Brescia nel 2019, dovendo scontare una pena residua di 1 anno e 8 mesi di reclusione e al pagamento di 10.000,00 Euro di multa, per reati legati agli stupefacenti. L’uomo che è stato anche sanzionato perchè si trovava fuori dal proprio Comune di residenza senza giustificato motivo, è stato condotto nel Carcere di Bergamo.

GianlucaMasoero : RT @preppy57: Ve lo ricordate? Lo girai 3 mesi fa davanti al #PaneQuotidiano a Milano Siamo decine di volontari e, ogni giorno, aiutiamo p… - juventina781 : @paolorossi1965 Alla fine quest'anno viceremo solo la Supercoppa visto che lo scudetto e diretto a Milano e la cham… - gabriella_salm : RT @preppy57: Ve lo ricordate? Lo girai 3 mesi fa davanti al #PaneQuotidiano a Milano Siamo decine di volontari e, ogni giorno, aiutiamo p… - conradbresciani : RT @preppy57: Ve lo ricordate? Lo girai 3 mesi fa davanti al #PaneQuotidiano a Milano Siamo decine di volontari e, ogni giorno, aiutiamo p… - paola_tar : RT @preppy57: Ve lo ricordate? Lo girai 3 mesi fa davanti al #PaneQuotidiano a Milano Siamo decine di volontari e, ogni giorno, aiutiamo p… -

Ultime Notizie dalla rete : Diretto Milano

ATNews

"L'attore turco Can Yaman " fa sapere il settimanaleda Alfonso Signorini - fa le cose in grande per Diletta Leotta. La coppia sta prendendo casa a Roma (lei lascerebbe) e pensa al ......of Capital Markets & Treasury ) e Salvatore Genovese ( Head of Capital Markets Unit ) a... Il Gruppo bancario con sede aconta già oltre 600 dipendenti e, nel 2020, ha chiuso il bilancio ...All'andata vinsero i russi in overtime, trascinati da un mostruoso Milutinov che però sarà assente per il resto della stagione.Rock am Ring e Rock im Park ma anche FKP Scorpio’s Hurricane e Southside, alcuni tra i più popolari festival di musica tedeschi (ben quindici), che nel cuore dell’Europa ...