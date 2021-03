Dalla squalifica alla vittoria: la redenzione di Kyle Larson (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dall’inferno e ritorno. Potremmo sintetizzare così il 2021 di Kyle Miyata Larson, vincitore dell’ultima gara della NASCAR Cup Series a Las Vegas. Il pilota di San Francisco ha vissuto un’annata che definire impegnativa è eufemistico, e non ci riferiamo al lockdown. Una battutaccia in un videogioco gli è costata la reputazione, e persino il suo posto di lavoro. Dopo aver passato mesi a ricostruire la sua immagine (e anche il suo morale, che era a pezzi), Larson ha trovato nella Hendrick Motorsports la sua nuova dimensione. La sua nuova “casa” gli piace così tanto da vincere alla quarta uscita, battendo ogni record precedente. Vi riassumiamo l’incredibile storia di un pilota che non si è mai arreso di fronte alle avversità, e che ha imparato dai suoi errori. NASCAR Pennzoil 400: Kyle ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dall’inferno e ritorno. Potremmo sintetizzare così il 2021 diMiyata, vincitore dell’ultima gara della NASCAR Cup Series a Las Vegas. Il pilota di San Francisco ha vissuto un’annata che definire impegnativa è eufemistico, e non ci riferiamo al lockdown. Una battutaccia in un videogioco gli è costata la reputazione, e persino il suo posto di lavoro. Dopo aver passato mesi a ricostruire la sua immagine (e anche il suo morale, che era a pezzi),ha trovato nella Hendrick Motorsports la sua nuova dimensione. La sua nuova “casa” gli piace così tanto da vincerequarta uscita, battendo ogni record precedente. Vi riassumiamo l’incredibile storia di un pilota che non si è mai arreso di fronte alle avversità, e che ha imparato dai suoi errori. NASCAR Pennzoil 400:...

