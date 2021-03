Covid, in Campania tasso di positività all’11,72% e 26 vittime: i dati del giorno (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 3034 le nuove positività al Covid riscontrate in Campania nelle ultime 24 ore a fronte di oltre 25.867 tamponi. Il tasso di positività resta sostanzialmente immutato. Scende il conto delle vittime. Positivi del giorno: 3.034 (di cui 311 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 2.111 Sintomatici: 612 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare Tamponi del giorno: 25.867 (di cui 3.615 antigenici) Totale positivi: 292.608 (di cui 9.289 antigenici) Totale tamponi: 3.151.955 (di cui 146.848 antigenici)? ?Deceduti: 26 (*)? Totale deceduti: 4.576 Guariti: 1.814 Totale guariti: 195.605 * 26 deceduti nelle ultime 48 ore. ?Report posti letto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 3034 le nuovealriscontrate innelle ultime 24 ore a fronte di oltre 25.867 tamponi. Ildiresta sostanzialmente immutato. Scende il conto delle. Positivi del: 3.034 (di cui 311 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 2.111 Sintomatici: 612 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare Tamponi del: 25.867 (di cui 3.615 antigenici) Totale positivi: 292.608 (di cui 9.289 antigenici) Totale tamponi: 3.151.955 (di cui 146.848 antigenici)? ?Deceduti: 26 (*)? Totale deceduti: 4.576 Guariti: 1.814 Totale guariti: 195.605 * 26 deceduti nelle ultime 48 ore. ?Report posti letto ...

