Cosa sono le Idi di Marzo? (Di mercoledì 10 marzo 2021) Quante volte avete sentito usare questa espressione e vi siete chiesti ‘’ Le idi di Marzo sono una data importante dell’antico calendario romano. La data è diventata storicamente celebre perché fu quella in cui avvenne l’uccisione di Giulio Cesare avvenuta il 15 Marzo del 44 a.C. In generale, il termine “Idi” veniva usato per indicare i giorni a metà mese del calendario romano. Infatti, secondo il calendario giuliano, i giorni del mese non erano numerati progressivamente, ma erano indicati sulla base di tre date fisse per ciascun mese. Il primo giorno del mese erano le calende, poi veniva “il giorno dopo le calende”, e poi si iniziavano a contare i giorni che mancavano prima delle altre due festività mensili: le none (il quinto o il settimo giorno del mese) e le idi (che appunto indicavano circa la metà del mese). Calende, none e idi ... Leggi su funweek (Di mercoledì 10 marzo 2021) Quante volte avete sentito usare questa espressione e vi siete chiesti ‘’ Le idi diuna data importante dell’antico calendario romano. La data è diventata storicamente celebre perché fu quella in cui avvenne l’uccisione di Giulio Cesare avvenuta il 15del 44 a.C. In generale, il termine “Idi” veniva usato per indicare i giorni a metà mese del calendario romano. Infatti, secondo il calendario giuliano, i giorni del mese non erano numerati progressivamente, ma erano indicati sulla base di tre date fisse per ciascun mese. Il primo giorno del mese erano le calende, poi veniva “il giorno dopo le calende”, e poi si iniziavano a contare i giorni che mancavano prima delle altre due festività mensili: le none (il quinto o il settimo giorno del mese) e le idi (che appunto indicavano circa la metà del mese). Calende, none e idi ...

Advertising

borghi_claudio : State vedendo cosa succede, vero? State vedendo quanti sono partiti lancia in resta a difesa di una fondazione pri… - borghi_claudio : @cris_cersei Cara mia, non so cosa credete voi che sia la situazione ma io è da marzo che mi sono fatto un'idea… - borghi_claudio : @il_dipendente @_Nico_Piro_ Ma che c'entra? Io mi sto informando su quali sono le relazioni con l'amministrazione p… - nadia_Difettosa : Che cosa brutta quando un insegnante istiga dei ragazzi e li mette uno contro l'altro costringendoli a dire cose p… - charjlottee : RT @aidalaverdadera: Alessandro in canotta incazzato nero MARIA CHE COSA TI DEVO DIRE SONO INNAMORATA #Amici20 -