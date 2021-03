Click&Boat e le nuove tendenze di noleggio (Di mercoledì 10 marzo 2021) La ricerca dell’altrove, proprio a due passi da casa Da ormai un anno, sulla scia dei cambiamenti indotti dall’arrivo del Covid-19 nell’industria turistica, sempre più trasformazioni si sono, e si stanno mettendo in atto. Gli italiani hanno (ri)cominciato a valutare zone limitrofe per le loro vacanze o per un week-end lontano dalla città, riscoprendo tanti boghi e tesori naturali che fanno parte dei patrimoni dell’Italia, e sostenendo il turismo locale. La necessità di allontanarsi da spiagge e destinazioni affollate, ha fatto emergere poi una nuova tendenza tutt’oggi in crescita: il noleggio barche, sia per uscite giornaliere che per vacanze settimanali. I dati rilevati dalla compagnia di riferimento nel settore Click&Boat lo dimostrano, segnalando nel 2020 un aumento delle prenotazioni del 43% rispetto al 2019. noleggio barche: la nuova soluzione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 10 marzo 2021) La ricerca dell’altrove, proprio a due passi da casa Da ormai un anno, sulla scia dei cambiamenti indotti dall’arrivo del Covid-19 nell’industria turistica, sempre più trasformazioni si sono, e si stanno mettendo in atto. Gli italiani hanno (ri)cominciato a valutare zone limitrofe per le loro vacanze o per un week-end lontano dalla città, riscoprendo tanti boghi e tesori naturali che fanno parte dei patrimoni dell’Italia, e sostenendo il turismo locale. La necessità di allontanarsi da spiagge e destinazioni affollate, ha fatto emergere poi una nuova tendenza tutt’oggi in crescita: ilbarche, sia per uscite giornaliere che per vacanze settimanali. I dati rilevati dalla compagnia di riferimento nel settore Click&Boat lo dimostrano, segnalando nel 2020 un aumento delle prenotazioni del 43% rispetto al 2019.barche: la nuova soluzione ...

