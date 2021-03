Carolina Crescentini | svela un inedito retroscena | rivelazione inaspettata

Leggi su sologossip

(Di mercoledì 10 marzo 2021)sarà una delle protagoniste del film La Bambina che non voleva cantare, basato sul successo di Nada, e a proposito di successo, ciun. Stasera 10 marzo andrà in onda su Rai 1 La Bambina che non voleva cantare. Questo non è altro che film che racconta della vita e del successo di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.