Bergamo, dopo la vittoria al concorso si restaura la fontana Contarini (Di mercoledì 10 marzo 2021) Due fontane a Bergamo saranno presto restaurate e riportate al loro splendore originario. La decisione è stata presa durante la seduta del consiglio comunale bergamasco di lunedì 8 marzo durante il quale, con l’approvazione all’unanimità di un ordine del giorno del consigliere Luca Nosari di Bergamo Ideale, si è deciso per la restaurazione della fontana in Largo Rezzara, vicino a Piazza Pontida, dell’artista Alberto Garutti. Nosari, denunciando lo stato di poca manutenzione del monumento che, in alcuni punti, perde anche acqua, ha trovato l’appoggio dell’assessore ai lavori pubblici Marco Brembilla che ha garantito che a breve verranno realizzati i richiesti lavori di restauro per ridare pregio ad una fontana che ormai non zampilla da parecchio tempo. Ma un’altra ancora più importante ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Due fontane asaranno prestote e riportate al loro splendore originario. La decisione è stata presa durante la seduta del consiglio comunale bergamasco di lunedì 8 marzo durante il quale, con l’approvazione all’unanimità di un ordine del giorno del consigliere Luca Nosari diIdeale, si è deciso per lazione dellain Largo Rezzara, vicino a Piazza Pontida, dell’artista Alberto Garutti. Nosari, denunciando lo stato di poca manutenzione del monumento che, in alcuni punti, perde anche acqua, ha trovato l’appoggio dell’assessore ai lavori pubblici Marco Brembilla che ha garantito che a breve verranno realizzati i richiesti lavori di restauro per ridare pregio ad unache ormai non zampilla da parecchio tempo. Ma un’altra ancora più importante ...

